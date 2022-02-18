«Автодор» узнал соперника в 1/4 финала Кубка Европы
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Саратовский «Автодор» сыграет с португальским «Спортингом» в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА, сообщает официальный сайт турнира.
Все четыре четвертьфинальные пары определились после победы «Оради» над «Спортингом» (72:55) в заключительном матче второго группового этапа. Румынская команда заняла первое место в группе K, а португальский клуб опустился на вторую позицию.
Все пары 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа:
«Автодор» (Россия) – «Спортинг» (Португалия);
«Лейден» (Нидерланды) – «Крайльсхайм» (Германия);
«Реджо-Эмилия» (Италия) – «Легия» (Польша);
«Орадя» (Румыния) – «Бахчешехир» (Турция).
Напомним, пермская «Парма» не смогла выйти в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА, уступив в своей группе «Лейдену» и «Легии».
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