У россиянки Анны Петраковой и двукратной олимпийской чемпионки Кэндис Паркер родился сын
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА и телеведущая TNT Кэндис Паркер сообщила, что у неё и её супруги, российской баскетболистки Анны Петраковой родился ребёнок.
Мальчик родился 11 февраля 2022 года. Его назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.
«Эйрр Лэрри Петраков Паркер. 11.02.2022. Мы в глубокой признательности, что аист выбрал нас. Добро пожаловать в семью, сын», — написала Паркер на своей странице в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть на странице Кэндис Паркер в «Инстаграме».
Петракова и Паркер оформили отношения в 2019 году.
У Кэндис Паркер есть дочь от первого брака, в котором она состояла с экс-игроком НБА Шелдоном Уильямсом. Сейчас девочке 12 лет.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
00:07
- 18 февраля 2022
-
23:27
-
22:50
-
21:24
-
20:52
-
19:47
-
18:52
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
14:38
-
13:56
-
13:16
-
12:56
-
11:55
-
11:10
-
10:02
-
09:21
-
08:56
-
00:47
- 17 февраля 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:53
-
21:34
-
20:49
-
19:52
-
18:06
-
16:43
-
15:35
-
14:13
-
13:35
-
12:43
-
11:30
-
10:09
Партнерский контент