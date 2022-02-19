У россиянки Анны Петраковой и двукратной олимпийской чемпионки Кэндис Паркер родился сын

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА и телеведущая TNT Кэндис Паркер сообщила, что у неё и её супруги, российской баскетболистки Анны Петраковой родился ребёнок.



Мальчик родился 11 февраля 2022 года. Его назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.



«Эйрр Лэрри Петраков Паркер. 11.02.2022. Мы в глубокой признательности, что аист выбрал нас. Добро пожаловать в семью, сын», — написала Паркер на своей странице в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть на странице Кэндис Паркер в «Инстаграме».

Петракова и Паркер оформили отношения в 2019 году.



У Кэндис Паркер есть дочь от первого брака, в котором она состояла с экс-игроком НБА Шелдоном Уильямсом. Сейчас девочке 12 лет.