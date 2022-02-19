The Athletic опубликовал рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА
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Американское издание The Athletic составило рейтинг топ-75 игроков Национальной баскетбольной ассоциации всех времён.
Лучшим игроком по версии The Athletic стал легендарный игрок «Чикаго Буллз», шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан. Второе место в этом рейтинге досталось лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Тройку лучших замкнул член Зала славы Карим Абдул-Джаббар.
В десятку также вошли 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон, выдающийся баскетболист Уилт Чемберлен, трёхкратный чемпион НБА Ларри Бёрд, знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О'Нил, пятикратный чемпион НБА Тим Данкан и знаменитый игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.
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