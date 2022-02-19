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Стефен Карри рассказал, когда осознал возможность ухода Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»

Стефен Карри рассказал, когда осознал возможность ухода Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, когда к нему пришло понимание, что Кевин Дюрант покинет команду. По словам Карри, он понял это после стычки, которая случилась между Дюрантом и Дрэймондом Грином в 2018 году.

«Думаю, тот момент и стал отправной точкой, когда стало ясно, что он может покинуть нас в следующем году», — приводит слова Карри The Ringer.

Перепалка между Дюрантом и Грином произошла в концовке выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (116:121 ОТ). За 6 секунд до конца заключительной четверти при счёте 106:106 Дрэймонд сделал подбор в защите. Кевин попросил одноклубника отдать ему мяч, Грин Дрэймонд его проигнорировал и самостоятельно начал атаку, но не сумел завершить её броском. После этого игроки начали высказывать друг другу претензии. В дело пришлось вмешаться товарищам по команде.

В межсезонье Дюрант перешёл из «Уорриорз» в «Бруклин Нетс».

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