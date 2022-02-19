Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр назвал бесспорно величайшего игрока в истории НБА

Стив Керр назвал бесспорно величайшего игрока в истории НБА
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о величайшем игроке в истории Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Керра, им является легендарный Майкл Джордан.

«Он величайший игрок всех времён, и есть вполне объяснимые причины, по которым большинство согласны с этим. Здесь целый ряд факторов: в его арсенале был этот невероятный набор навыков, знаний и опыта. Именно это всё и позволяет нам сегодня считать его величайшим из величайших», — приводит слова Керра Yardbarker со ссылкой на The Athletic.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

Новость по теме
The Athletic опубликовал рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022