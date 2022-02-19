Стив Керр назвал бесспорно величайшего игрока в истории НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о величайшем игроке в истории Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Керра, им является легендарный Майкл Джордан.
«Он величайший игрок всех времён, и есть вполне объяснимые причины, по которым большинство согласны с этим. Здесь целый ряд факторов: в его арсенале был этот невероятный набор навыков, знаний и опыта. Именно это всё и позволяет нам сегодня считать его величайшим из величайших», — приводит слова Керра Yardbarker со ссылкой на The Athletic.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.
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