Стив Керр назвал бесспорно величайшего игрока в истории НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о величайшем игроке в истории Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Керра, им является легендарный Майкл Джордан.



«Он величайший игрок всех времён, и есть вполне объяснимые причины, по которым большинство согласны с этим. Здесь целый ряд факторов: в его арсенале был этот невероятный набор навыков, знаний и опыта. Именно это всё и позволяет нам сегодня считать его величайшим из величайших», — приводит слова Керра Yardbarker со ссылкой на The Athletic.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

Новость по теме The Athletic опубликовал рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА