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Стефен Карри впервые высказался о разводе своих родителей после 33 лет брака

Стефен Карри впервые высказался о разводе своих родителей после 33 лет брака
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий относительно развода своих родителей, Делла и Сони, проживших 33 года в браке.

«Конечно, это всё очень сложно и настоящий вызов для меня. Я мог бы разозлиться и сказать: «Вы облажались». У меня мог бы быть такой подход. Но я предпочитаю быть благодарным, ведь они оба воспитали меня. И спокойствие, которое я сохраняю, у меня как раз благодаря их воспитанию», — приводит слова Карри The Ringer.

Напомним, родители Карри обвинили друг друга в изменах, после чего и решили развестись.

Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель приза самому ценному игроку НБА по итогам регулярного сезона, семикратный участник Матча всех звёзд НБА, двукратный олимпийский чемпион.

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