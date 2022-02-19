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Украинская федерация попросила перенести домашний матч отбора ЧМ со сборной Испании

Украинская федерация попросила перенести домашний матч отбора ЧМ со сборной Испании
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Федерация баскетбола Украины направила обращение к Международной федерации баскетбола (ФИБА) с просьбой перенести домашний матч квалификации на чемпионат мира — 2023 с национальной командой Испании на лето 2022 года. Изначально встреча должна была состояться 27 февраля в киевском Дворце спорта.

«В связи с решением ФИБА и предоставленной в письме информацией мы считаем целесообразным и необходимым использовать все возможности для проведения этого матча в Киеве, поэтому, следуя нашим ценностям и целям, в надежде на то, что ситуация стабилизируется и больше не будет создаваться искусственная паника, мы просим ФИБА рассмотреть возможность проведения этого матча в июне-июле 2022 года», – говорится в сообщении Федерации баскетбола Украины.

После двух матчей испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своём активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).

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