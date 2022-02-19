Украинская федерация попросила перенести домашний матч отбора ЧМ со сборной Испании

Федерация баскетбола Украины направила обращение к Международной федерации баскетбола (ФИБА) с просьбой перенести домашний матч квалификации на чемпионат мира — 2023 с национальной командой Испании на лето 2022 года. Изначально встреча должна была состояться 27 февраля в киевском Дворце спорта.
«В связи с решением ФИБА и предоставленной в письме информацией мы считаем целесообразным и необходимым использовать все возможности для проведения этого матча в Киеве, поэтому, следуя нашим ценностям и целям, в надежде на то, что ситуация стабилизируется и больше не будет создаваться искусственная паника, мы просим ФИБА рассмотреть возможность проведения этого матча в июне-июле 2022 года», – говорится в сообщении Федерации баскетбола Украины.
После двух матчей испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своём активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).
- 19 февраля 2022
-
17:28
-
16:40
-
16:06
-
14:58
-
13:51
-
12:52
-
11:39
-
10:55
-
10:13
-
09:22
-
08:39
-
01:00
-
00:07
- 18 февраля 2022
-
23:27
-
22:50
-
21:24
-
20:52
-
19:47
-
18:52
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
14:38
-
13:56
-
13:16
-
12:56
-
11:55
-
11:10
-
10:02
-
09:21
-
08:56
-
00:47
- 17 февраля 2022
-
23:57
-
23:40