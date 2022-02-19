Евролига назвала кандидатов на MVP и лучшего по защите. В списке два игрока УНИКСа

Пресс-служба Евролиги объявила список кандидатов на награду самого ценного игрока регулярного чемпионата. Всего за награду будут вести борьбу шесть баскетболистов, среди которых оказался защитник УНИКСа Лоренцо Браун.



Помимо Брауна, на звание MVP сезона претендуют Шейн Ларкин из «Эфеса», Никола Миротич из «Барселоны», Уолтер Тавареш из «Реала», Саша Везенков из «Олимпиакоса», а также Майк Джеймс из «Монако».



Другой баскетболист УНИКСа — Джон Браун — попал в список кандидатов на приз лучшему защищающемуся игроку турнира. Помимо Брауна, за награду поборются Пиеррия Хенри («Фенербахче», ранее выступал за УНИКС), Кайл Хайнс («Милан»), Георгиос Папаяннис («Панатинаикос»), Уолтер Тавареш («Реал»), а также Крис Вейлер-Уэбб («Бавария»).