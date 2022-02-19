Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком лиги.



«Джоэл Эмбиид — самый лучший игрок. Если у Оладжьювона и Дюранта был бы ребёнок, то знайте — у них получился бы Эмбиид. Он невероятно мастеровитый. Посмотрите на его арсенал. Трёхочковые с отшагиванием, отличная скорость, он способен растягивать защиту, может давить своих оппонентов и играть под кольцом. Его невозможно удержать. Это лучший игрок на данный момент», — приводит слова Кендрика Перкинса ESPN.



В нынешнем сезоне Эмбиид набирает в среднем 29,6 очка и совершает 11,2 подбора за игру.



Ранее Перкинс составил список самых сильных иностранных игроков в истории НБА.