Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком лиги.
«Джоэл Эмбиид — самый лучший игрок. Если у Оладжьювона и Дюранта был бы ребёнок, то знайте — у них получился бы Эмбиид. Он невероятно мастеровитый. Посмотрите на его арсенал. Трёхочковые с отшагиванием, отличная скорость, он способен растягивать защиту, может давить своих оппонентов и играть под кольцом. Его невозможно удержать. Это лучший игрок на данный момент», — приводит слова Кендрика Перкинса ESPN.
В нынешнем сезоне Эмбиид набирает в среднем 29,6 очка и совершает 11,2 подбора за игру.
Ранее Перкинс составил список самых сильных иностранных игроков в истории НБА.
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