Чарльз Оукли: Леброн Джеймс превзошёл Коби Брайанта, но не Майкла Джордана

Бывший баскетболист Чарльз Оукли поделился своим мнением по поводу споров насчёт величайшего игрока в истории НБА.



«В своей книге я затронул эту тему, но только для того, чтобы людям было о чём поговорить. Майкл очень высоко задрал планку. Как я считаю, Леброн Джеймс превзошёл Коби Брайанта, но Майкла Джордана он не превзошёл», — приводит слова Оукли The Athletic.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.



Коби Брайан является пятикратным чемпионом НБА. Американец погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.