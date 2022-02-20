Дэмьен Лиллард прояснил, где собирается продолжить карьеру

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что намерен привести этот клуб к победе в чемпионате НБА.



«Я верен тому, во что я верю. Мне нравится жить в Портленде, мне нравится играть за «Портленд». Я построил эту команду. Я был частью этого клуба последние 10 лет. Победа в чемпионате с этой командой многое значит для меня. Вот почему я так предан этой франшизе, это мои личные чувства. Это верность тому, как я чувствую и как действую. Я верен своей цели и своему плану», — приводит слова Лилларда Complex.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. «Портленд» в турнирной таблице регулярного чемпионата после 59 матчей занимает 10-е место, имея в активе 25 побед, а также 34 поражения.