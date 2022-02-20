Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оби Топпин выиграл конкурс данков в рамках Уикенда всех звёзд НБА

Оби Топпин выиграл конкурс данков в рамках Уикенда всех звёзд НБА
Комментарии

В ночь с 19 на 20 февраля мск в Кливленде (США) в рамках Уикенда всех звезд НБА-2022 проходил конкурс данков. Победителем стал баскетболист «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Топпин обыграл в финале Хуана Тоскано-Андерсона из «Голден Стэйт Уорриорз», забив сверху с проносом мяча между ног и ударом от щита. Ни один данк в конкурсе этого года не получил 50 баллов.

В первом раунде Топпин также набрал наибольшее количество баллов – 90 (44+46). Тоскано-Андерсон набрал 87 (44+43), Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс») – 83 (38+45), Коул Энтони («Орландо Мэджик») – 70 (40+30).

В финальном раунде результат Топпина составил 92 балла (45+47). Тоскано-Андерсон получил всего 69 (39+30).

«Как дела, Нью-Йорк? Вы видите, что у меня в руках – награда победителю конкурса данков 2022 года. Забираю трофей домой. Горжусь собой и той работой, которую я проделал, чтобы получить эту награду. Участвовало много отличных баскетболистов, но приз достался мне. Вперёд, «Никс», – говорит Оби Топпин.

Матч всех звёзд НБА пройдёт 21 февраля в 04:00 мск в Кливленде.

Новость по теме
Джеймс Харден пропустит Матч звёзд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022