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«Кливленд» отчислил Кевина Пангоса. Ранее сообщалось о переходе игрока в ЦСКА

«Кливленд» отчислил Кевина Пангоса. Ранее сообщалось о переходе игрока в ЦСКА
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» принял решение расстаться с разыгрывающим Кевином Пангосом. Об этом в своём «твиттере» сообщил известный инсайдер Лука Д'Алессандро.

Ранее Gazzetta сообщала, что Пангос в ближайшее время подпишет контракт с московским ЦСКА на сумму $ 6 млн до конца сезона-2024/2025.

28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит». Кевин был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, однако сам баскетболист подчёркивал, что хотел продолжить карьеру исключительно в НБА и был готов ждать предложение контракта до осени.

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