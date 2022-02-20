Леброн Джеймс: свой последний сезон я проведу с сыном. В какой бы команде ни был Бронни

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подчеркнул, что последний сезон в карьере хотел бы провести в одной команде вместе с сыном Бронни.
«Свой последний сезон я проведу с сыном. В какой бы команде ни был Бронни, я буду там же. Я бы сделал всё возможное, чтобы это случилось. В этом отношении дело совсем не в деньгах», — приводит слова Леброна Sports Illustrated со ссылкой на The Athletic.
17-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Звёздный баскетболист «Лос-Анджелеса» не раз подчёркивал, что намерен играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. В настоящее время Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room оставил прогноз, что Бронни будет выбран под первым номером драфта-2024.
Контракт Леброна с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года.
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