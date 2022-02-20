Лука Дончич прокомментировал выбор в команду Леброна Джеймса на Матч звёзд НБА
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, который выбрал его на Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
«Он один из лучших баскетболистов, когда-либо игравших в эту игру. В детстве я равнялся на него, так что его выбор в пользу меня — действительно особенный момент. Я очень рад, что он остановился на моей кандидатуре», — приводит слова Дончича The Dallas Morning News.
Напомним, матч всех звёзд НБА пройдёт 21 февраля в 04:00 мск в Кливленде.
В 44 матчах НБА нынешнего сезона Дончич в среднем набирал 27,5 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9 результативных передач.
Ранее впечатлениями от игры Дончича поделился сам Леброн.
Новость по темеЛеброн Джеймс высказался о Луке Дончиче
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