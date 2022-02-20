Аллен Айверсон назвал игрока, которого незаслуженно нет в рейтинге топ-75 в истории НБА

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон выразил недоумение в связи с тем, что известного в прошлом баскетболиста Трэйси Макгрэди нет в рейтинге 75 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«У этого парня было всё. Как, чёрт возьми, он мог не попасть в топ-75? Кто проводит это голосование? Скажите мне, кто?» — сказал Айверсон (видеозапись доступна на странице Bleacher Report в «Инстаграме»).

Макгрэди семь раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В 2001 году был признан самым прогрессирующим игроком лиги. Дважды становился лучшим снайпером.



Сам Макгрэди однажды подчеркнул, что считает несправедливым включение в рейтинг 75 лучших игроков звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.