Аллен Айверсон назвал игрока, которого незаслуженно нет в рейтинге топ-75 в истории НБА
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Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон выразил недоумение в связи с тем, что известного в прошлом баскетболиста Трэйси Макгрэди нет в рейтинге 75 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«У этого парня было всё. Как, чёрт возьми, он мог не попасть в топ-75? Кто проводит это голосование? Скажите мне, кто?» — сказал Айверсон (видеозапись доступна на странице Bleacher Report в «Инстаграме»).
Макгрэди семь раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В 2001 году был признан самым прогрессирующим игроком лиги. Дважды становился лучшим снайпером.
Сам Макгрэди однажды подчеркнул, что считает несправедливым включение в рейтинг 75 лучших игроков звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
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