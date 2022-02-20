Сборная мира обыграла сборную России на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ, в котором сборная мира оказалась сильнее сборной России со счётом 129:121.
Стартовые пятёрки на Матч звёзд Единой лиги ВТБ:
«Звёзды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).
«Звёзды мира»: Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).
Российскими игроками руководил главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич, а наставником сборной мира был Велимир Перасович из УНИКСа.
Единая лига ВТБ - Матч Звёзд. Матч звёзд Единой лиги ВТБ
20 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Звёзды России
Окончен
121 : 129
Звёзды мира
Звёзды России: Д. Кулагин - 17, Астапкович - 16, Воронцевич - 15, Швед - 15, Боломбой - 13, Курбанов - 9, Колесников - 8, Торопов - 8, Воронов - 7, Карасёв - 7, Ильницкий - 4, Стребков - 2
Звёзды мира: Хезонья - 29, Мики - 28, Макколум - 17, Браун - 10, Мёрфи - 10, Пойтресс - 10, Джонсон - 9, Чери - 9, Хэкетт - 3, Бэрон - 2, Канаан - 2, Шенгелия
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