Сборная мира обыграла сборную России на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ, в котором сборная мира оказалась сильнее сборной России со счётом 129:121.

Стартовые пятёрки на Матч звёзд Единой лиги ВТБ:



«Звёзды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).



«Звёзды мира»: Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

Российскими игроками руководил главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич, а наставником сборной мира был Велимир Перасович из УНИКСа.