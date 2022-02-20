«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании, сделав камбэк с двузначного отставания

Завершился финальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 64:59. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Барселоны» Никола Миротич, который записал на свой счёт 19 очков и был признан MVP турнира.
В первой четверти каталонский клуб набрал всего 5 очков, однако в течение матча постепенно приближался к сопернику, а в решающем отрезке встречи вышел вперёд и больше не отдавал своё преимущество. Для «Барселоны» это 27 победа в национальном Кубке.
Гранада. Кубок Короля. Финал.
«Реал» — «Барселона» — 59:64 (19:5, 10:13, 17:23, 13:23)
Р: Эртель (10), Дек (8 + 5 подборов), Абальде (8)
Б: Миротич (19 + 5 подборов), Йокубайтис (12), Дэвис (10).
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