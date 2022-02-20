Определены обладатели Кубка Италии, Германии, Турции и Греции

«Милан», «Анадолу Эфес», «Альба» и «Олимпиакос» выиграли Кубок Италии, Турции, Германии и Греции соответственно.

Пезаро. Кубок Италии. Финал.



«Милан» — «Тортона» — 78:61

М: Мелли (14 + 9 подборов), Холл (12), Дилэйни (10 + 5 передач)

Т: Филлой (12 + 5 подборов), Масколо (11), Сандерс (11)

Газиантеп. Кубок Турции. Финал.



«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 72:86

Ф: Букер (17 + 5 подборов), Гудурич (15), Старкс (10 + 5 передач), Флойд (10), Махмутоглу (10)

А: Мицич (13 + 6 передач), Пляйсс (20 + 8 подборов), Бёбуа (19), Моэрман (13 + 16 подборов)

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Кубок Германии. Финал.



Крайльсхайм — Альба — 76:86

К: Шортс (30 + 5 подборов — 5 фолов), Стаки (14), Радосавльевич (9 + 9 подборов)

А: Ло (20), Смит (17), да Силва (14 + 8 подборов)

Ираклион. Кубок Греции. Финал.



«Панатинаикос» — «Олимпиакос» — 73:81

П: Недович (23 + 5 передач), О. Уайт (15), Папаяннис (10 + 12 подборов), Мэйкон (10)

О: Дорси (21), Везенков (18 + 13 подборов), Слукас (10 + 5 передач)