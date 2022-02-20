Леброн повторил фото со школьными товарищами по команде, сделанное 22 года назад
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил фотографию, на которой он запечатлён с игроками и тренером своей школьной команды.
Публикация доступна в «твиттере» Bleacher Report.
Леброн встретился со своими старыми товарищами на Матче всех звёзд НБА — 2022, который проходит в Кливленде.
Напомним, Леброн родом из города Акрон, который находится поблизости от Кливленда. Именно в команде «Кливленд Кавальерс» Леброн начинал карьеру. За неё он провёл семь сезонов, после чего перешёл в «Майами Хит». Спустя четыре года он вернулся в «Кавальерс», где отыграл ещё четыре сезона, прежде чем перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее Джеймс признался, что не исключает своего возможного возвращения в «Кливленд Кавальерс».
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
23:47
-
22:38
-
22:23
-
22:13
-
21:54
-
21:26
-
20:17
-
19:17
-
19:11
-
18:16
-
17:21
-
17:00
-
15:48
-
15:09
-
14:20
-
13:08
-
12:17
-
11:42
-
10:25
-
09:46
-
09:17
-
08:45
-
08:11
-
00:40
-
00:05
- 19 февраля 2022
-
22:43
-
21:59
-
20:49
-
19:59
-
19:29
-
18:36
-
17:28
-
16:40
-
16:06
-
14:58
Партнерский контент