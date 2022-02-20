Леброн повторил фото со школьными товарищами по команде, сделанное 22 года назад

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил фотографию, на которой он запечатлён с игроками и тренером своей школьной команды.

Публикация доступна в «твиттере» Bleacher Report.

Леброн встретился со своими старыми товарищами на Матче всех звёзд НБА — 2022, который проходит в Кливленде.

Напомним, Леброн родом из города Акрон, который находится поблизости от Кливленда. Именно в команде «Кливленд Кавальерс» Леброн начинал карьеру. За неё он провёл семь сезонов, после чего перешёл в «Майами Хит». Спустя четыре года он вернулся в «Кавальерс», где отыграл ещё четыре сезона, прежде чем перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Джеймс признался, что не исключает своего возможного возвращения в «Кливленд Кавальерс».