Шакил О'Нил сфотографировался с игроком НБА, который заметно крупнее него

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил во время Матча всех звёзд НБА — 2022 сфотографировался с центровым «Кливленд Кавальерс» Тако Фоллом, чей рост составляет 226 см.
Публикация доступна в «твиттере» NBA Memes.
226-сантиметровый Фолл — самый высокий игрок НБА. В дебютном сезоне-2019/2020 за «Селтикс» центровой провёл на площадке 7 матчей, набирая 3,3 очка и 2 подбора в среднем за игру. Большую часть чемпионата он провёл в лиге развития, где набирал в среднем 12,9 очка, 11,1 подбора и 2,9 блок-шота. В сезоне-2020/2021 Тако сыграл 19 матчей в НБА, набирая 2,5 очка, 2,7 подбора и 1,1 блок-шота за 7,2 минуты. В сентябре 2021 года он подписал контракт с командой «Кливленд Кавальерс».
Ранее О'Нил разместил забавный пост в своём «инстаграме», где выразил разочарование конкурсом бросков сверху на Матче звёзд НБА.
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