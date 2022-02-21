Леброн Джеймс забил победный бросок на Матче звёзд и тепло пообщался с Майклом Джорданом

В Кливленде состоялся Матч звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта.
Леброн Джеймс набрал 24 очка и забил победный трёхочковый бросок, установив окончательный счёт встречи. В рамках Звёздного уикенда НБА также прошло чествование баскетболистов, включённых лигой в Топ-75 за всю историю. Во время мероприятия состоялась встреча легендарного Майкла Джордана и Леброна. 59-летний Джордан и 37-летний Джеймс, которых эксперты часто называют главными претендентами на звание величайшего игрока в истории, тепло пообщались между собой.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Стефен Карри, игравший за команду Джемса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков. Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определили составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.
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