Игроки, включённые в топ-75 в истории НБА, сделали совместное фото

Во время Звёздного уикенда НБА, который проходил в Кливленде, игроки, вошедшие в недавний список лучших 75 игроков за всю истории лиги, сделали совместное фото.
Публикация доступна в «твиттере» NBA.
Напомним, в список лучших 75 игроков вошли:
Карим Абдул-Джаббар; Рэй Аллен; Яннис Адетокунбо; Кармело Энтони; Нейт Арчибальд; Пол Аризин; Чарльз Баркли; Рик Бэрри; Элджин Бэйлор; Дэйв Бинг; Ларри Бёрд; Коби Брайант; Уилт Чемберлен; Боб Кузи; Дэйв Коуэнс; Билли Каннингем; Стефен Карри; Энтони Дэвис; Дэйв ДеБушер; Клайд Дрекслер; Тим Данкан; Кевин Дюрант; Джулиус Ирвинг; Патрик Юинг; Уолт Фрейзер.
Кевин Гарнетт; Джордж Гервин; Хэл Грир; Джеймс Харден; Джон Хавличек; Элвин Хэйс; Аллен Айверсон; Леброн Джеймс; Мэджик Джонсон; Сэм Джонс; Майкл Джордан; Джейсон Кидд; Кавай Леонард; Дэмиан Лиллард; Джерри Лукас; Карл Мэлоун; Мозес Мэлоун; Пит Маравич; Боб Макаду; Кевин Макхэйл; Джордж Микан; Реджи Миллер; Эрл Монро; Стив Нэш; Дирк Новицки.
Хаким Оладжьювон; Шакил О'Нил; Роберт Пэриш; Крис Пол; Гэри Пэйтон; Боб Петит; Пол Пирс; Скотти Пиппен; Уиллис Рид; Оскар Робертсон; Дэвид Робинсон; Деннис Родман; Билл Рассел; Дольф Шайес; Билл Шарман; Джон Стоктон; Айзея Томас; Нейт Турмонд; Уэс Ансельд; Дуэйн Уэйд; Билл Уолтон; Джерри Уэст; Расселл Уэстбрук; Ленни Уилкенс; Доминик Уилкинс; Джеймс Уорти.
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