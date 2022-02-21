Леброн Джеймс: Стефен Карри? Этот парень с другой планеты

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после Матча всех звёзд дал комментарий по поводу разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Этот парень с другой планеты», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Стефен Карри, игравший за команду Джеймса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков. Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определили составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.