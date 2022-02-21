Гомельский: кажется, что Леброну командный успех в текущем сезоне не обязателен
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу нынешней роли лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который влияет на решения руководства клуба.
«Леброн не первый в такой роли. Некоторые звёзды НБА пробовали влиять на комплектование своих команд. Не получалось. Леброну удалось повлиять на выбор тренера, который его слушается. Впечатление складывается такое, что Леброну командный успех в текущем сезоне не обязателен», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, сегодня в Кливленде состоялся Матч звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Леброн Джеймс набрал 24 очка и забил победный трёхочковый бросок, установив окончательный счёт встречи.
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