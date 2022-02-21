Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: кажется, что Леброну командный успех в текущем сезоне не обязателен

Гомельский: кажется, что Леброну командный успех в текущем сезоне не обязателен
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу нынешней роли лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который влияет на решения руководства клуба.

«Леброн не первый в такой роли. Некоторые звёзды НБА пробовали влиять на комплектование своих команд. Не получалось. Леброну удалось повлиять на выбор тренера, который его слушается. Впечатление складывается такое, что Леброну командный успех в текущем сезоне не обязателен», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, сегодня в Кливленде состоялся Матч звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Леброн Джеймс набрал 24 очка и забил победный трёхочковый бросок, установив окончательный счёт встречи.

Новость по теме
Леброн Джеймс забил победный бросок на Матче звёзд и тепло пообщался с Майклом Джорданом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022