Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА

Источник: Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА
Комментарии

Телеграм-канал «Свободный агент» сообщил о том, что разыгрывающий Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА.

Напомним, ранее Gazzetta сообщала, что Пангос в ближайшее время подпишет контракт с московским ЦСКА на сумму $ 6 млн до конца сезона-2024/2025.

«Всё-таки получен ответ «да». Кевин Пангос – игрок ЦСКА», — говорится в сообщении.

28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и делал 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит». Кевин был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, однако сам баскетболист подчёркивал, что хочет продолжить карьеру исключительно в НБА и готов ждать предложения контракта до осени.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022