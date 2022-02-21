Источник: Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА

Телеграм-канал «Свободный агент» сообщил о том, что разыгрывающий Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА.

Напомним, ранее Gazzetta сообщала, что Пангос в ближайшее время подпишет контракт с московским ЦСКА на сумму $ 6 млн до конца сезона-2024/2025.

«Всё-таки получен ответ «да». Кевин Пангос – игрок ЦСКА», — говорится в сообщении.

28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и делал 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит». Кевин был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, однако сам баскетболист подчёркивал, что хочет продолжить карьеру исключительно в НБА и готов ждать предложения контракта до осени.