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Появился прогноз по выбору Бронни Джеймса на драфте НБА

Появился прогноз по выбору Бронни Джеймса на драфте НБА
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Инсайдер Эрик Пинкус сообщил, что, по мнению некоторых управленцев НБА, 17-летний сын звёздного Леброна Джеймса Бронни будет выбран во втором раунде драфта лиги. Ожидается, что Джеймс-младший выставит свою кандидатуру на драфте не ранее 2024 года.

«Я опросил нескольких менеджеров. Выбор Бронни прогнозируется на второй раунд, но сейчас нельзя сказать наверняка», — цитирует Пинкуса Bleacher Report.

17-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Звёздный баскетболист «Лос-Анджелеса» не раз подчёркивал, что намерен играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. В настоящее время Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Ранее прогнозировалось, что Бронни будет выбран под первым номером драфта-2024. Такой прогноз давал авторитетный портал NBA Draft Room.

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