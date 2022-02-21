Сборная Великобритании отказалась лететь в Минск на матч с Беларусью

Сборная Великобритании по баскетболу отказалась от поездки в Минск на матч отборочного турнира к Кубку мира 2023 года со сборной Беларуси, сославшись на нестабильную военно-политическую обстановку в регионе.



«Учитывая новостные сообщения о растущей напряжённости в регионе и оценивая риски для игроков и персонала, Британская федерация баскетбола приняла решение, что безопасность команды является главным приоритетом. Мы ждём информации от Международной федерации баскетбола и выражаем надежду, что сможем сыграть в другом месте или в другой день», — цитирует исполняющего обязанности председателя Британской федерации баскетбола Тони Миникьелло пресс-служба сборной Великобритании.



Матч между сборными Великобритании и Беларуси был запланирован на 25 февраля.