Матч Украина — Испания в Киеве перенесён

Матч квалификации на чемпионат мира — 2023 между национальными командами Украины и Испании был перенесён, сообщает официальный сайт ФИБА. Встреча должна была пройти 27 февраля в Киеве. Напомним, ранее Федерация баскетбола Украины направила обращение к Международной федерации баскетбола (ФИБА) с просьбой перенести встречу.



Ожидается, что встреча будет сыграна либо во время, либо после 3-го отборочного окна в июне или июле этого года.



Данное решение было принято после консультации с региональным офисом ФИБА в Европе и оценки советником по безопасности.



После двух матчей испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своём активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).



24 февраля команды сыграют между собой в Испании.