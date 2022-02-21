Стало известно, что Майкл Джордан сказал Леброну во время встречи на Матче звёзд НБА

Стало известно, что легендарный баскетболист Майкл Джордан сказал лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу во время их встречи на Матче звёзд НБА, сообщает Fadeaway World.



«Ты можешь это сделать. Ты можешь. Удачи!» — сказал Майкл Джордан Леброну.



Команда Леброна Джеймса со счётом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Стефен Карри, игравший за команду Джеймса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.