Агент Леброна отреагировал на слухи о желании избавиться от Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит сообщил, что агент Леброна Джеймса Рич Пол отрицает попытки обмена Расселла Уэстбрука и выбора в первом раунде драфта на Джона Уолла в «Хьюстон Рокетс».
«Рич Пол позвонил мне вчера и попросил процитировать его в связи с публикацией о том, что Klutch Sports хочет, чтобы «Лейкерс» обменяли Расселла Уэстбрука и драфт-пик первого раунда в «Хьюстон Рокетс» на Джона Уолла. Он хотел, чтобы я решительно заявил, что в этом нет ни капли правды. Он никогда этого не хотел. Люди, которые написали об этом, никогда с ним не связывались, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Это ложь, он сказал: «Не могли бы вы сделать мне одолжение, процитировать меня и рассказать миру, что я назвал это грязной ложью», — приводит слова Стивена Эй Смита Lakers Daily.
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