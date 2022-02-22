«Эм Джей с Эм Джеем». Мэджик Джонсон опубликовал фото с Майклом Джорданом

Знаменитый баскетболист Мэджик Джонсон разместил в своём «твиттере» новый пост, в котором показал совместную фотографию с легендарным Майклом Джорданом. Спортсмены встретились во время Матча всех звёзд НБА, который проходил в Кливленде в минувший уик-энд.
«Эм Джей с Эм Джеем», — подписал фото Джонсон.
Публикация доступна в «твиттере» Мэджика Джонсона.
За время баскетбольной карьеры Мэджик Джонсон выиграл пять чемпионских перстней НБА, а в феврале 2017 года стал президентом «Лейкерс», приняв эту должность после увольнения Митча Капчака. В апреле 2019 года покинул пост, выразив желание вернуться к более простой жизни.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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