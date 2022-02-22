Чарльз Баркли: Леброн ни разу не был арестован. В сегодняшнем обществе это удивительно

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я думаю, что он сделал самую невероятную карьеру под таким сильным давлением. Придя в НБА в 18 лет, он ни разу не был арестован. Ни разу не опозорил себя или свою семью.

Все пытаются достать тебя, но он никогда и близко не подходил к тому, чтобы попасть в неприятности.Думаю, что в современном обществе это удивительно», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

Напомним, на днях в Кливленде состоялся Матч звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса со счётом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Леброн Джеймс набрал 24 очка и забил победный трёхочковый бросок, установив окончательный счёт встречи.