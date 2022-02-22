Чарльз Баркли: Леброн ни разу не был арестован. В сегодняшнем обществе это удивительно
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я думаю, что он сделал самую невероятную карьеру под таким сильным давлением. Придя в НБА в 18 лет, он ни разу не был арестован. Ни разу не опозорил себя или свою семью.
Все пытаются достать тебя, но он никогда и близко не подходил к тому, чтобы попасть в неприятности.Думаю, что в современном обществе это удивительно», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
Напомним, на днях в Кливленде состоялся Матч звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса со счётом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Леброн Джеймс набрал 24 очка и забил победный трёхочковый бросок, установив окончательный счёт встречи.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
10:36
-
09:27
-
06:01
-
00:34
- 21 февраля 2022
-
23:50
-
22:19
-
21:25
-
21:11
-
19:48
-
18:12
-
17:22
-
16:16
-
15:23
-
14:32
-
13:14
-
12:41
-
11:13
-
10:12
-
10:00
-
09:14
-
08:34
-
08:17
-
07:03
-
02:12
-
00:31
- 20 февраля 2022
-
23:47
-
22:38
-
22:23
-
22:13
-
21:54
-
21:26
-
20:17
-
19:17
-
19:11
-
18:16
Партнерский контент