Майкл Джордан совершил путешествие на 1359 км за пару часов, чтобы посетить Матч звёзд НБА

Стало известно, что легендарный баскетболист Майкл Джордан преодолел 1359 км за несколько часов, чтобы попасть на Матч всех звёзд НБА — 2022.

Напомним, шоу состоялось в минувшее воскресенье, в ночь с 20 на 21 февраля. В этот же день Джордан присутствовал в Дайтоне на гонках NASCAR в качестве главы собственной команды с символическим названием 23XI Racing, чтобы поддержать своего гонщика Буббу Уолласа.

Будучи главой своей собственной команды с символическим названием 23XI Racing, Джордан отправился во Флориду, чтобы поддержать своего гонщика Даррелла Уолласа. Сразу после окончания гонки Джордан отправился в Кливленд на частном самолёте.

Напомним, команда Леброна Джеймса со счётом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта.