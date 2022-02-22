Sports Illustrated назвал трёх звёзд НБА, которые могут запросить обмен в межсезонье

Издание Sports Illustrated считает, что Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Донован Митчелл («Юта Джаз») могут запросить обмен в ближайшее межсезонье.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги Митчелл набирает 25,7 очка, 5,2 передачи и 4,2 подбора в среднем за игру.

Дэмьен Лиллард в 29 играх сезона-2021/2022 набирает 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,4 передачи.

Что касается Зайона Уильямсона, то в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».