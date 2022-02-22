Источник: «Лейкерс» порвут с Леброном, если он не сможет поддерживать клуб на топ-уровне

Известный инсайдер НБА Марк Стейн выразил мнение, что генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка пользуется непоколебимой поддержкой владельца клуба Джини Басса на фоне якобы имеющегося у него конфликта с лидером «озёрников» Леброном Джеймсом.
«Пелинка пользуется всесторонней поддержкой владельца «Лейкерс» Джини Басса. Он прочно укрепил позиции в качестве одной из опор четырёхстороннего мозгового центра клуба вместе с Бассом и влиятельной парой Курта и Линды Рэмбис.
Эта организация полностью разорвала связи с иконой «Лейкерс» Джерри Уэстом, который имеет законное право претендовать на статус величайшего игрока клуба всех времён, если совместить его игровые достижения с работой во фронт-офисе. Джеймс и его агент Рич Пол, несмотря на весь контроль, который будто бы у них есть, по-прежнему остаются аутсайдерами, когда дела доходят до динамики процессов в высшем руководстве команды. Если Уэста можно было отрезать, будьте уверены, Леброн пойдёт туда же, если больше не сможет поддерживать клуб на топ-уровне», — приводит слова Стейна The Sports Rush со ссылкой на его официальный сайт.
- 22 февраля 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:17
-
16:41
-
15:47
-
14:49
-
13:47
-
12:45
-
11:34
-
10:36
-
09:27
-
06:01
-
00:34
- 21 февраля 2022
-
23:50
-
22:19
-
21:25
-
21:11
-
19:48
-
18:12
-
17:22
-
16:16
-
15:23
-
14:32
-
13:14
-
12:41
-
11:13
-
10:12
-
10:00
-
09:14
-
08:34
-
08:17
-
07:03
-
02:12
-
00:31
- 20 февраля 2022
-
23:47