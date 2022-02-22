Источник: «Лейкерс» порвут с Леброном, если он не сможет поддерживать клуб на топ-уровне

Известный инсайдер НБА Марк Стейн выразил мнение, что генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка пользуется непоколебимой поддержкой владельца клуба Джини Басса на фоне якобы имеющегося у него конфликта с лидером «озёрников» Леброном Джеймсом.



«Пелинка пользуется всесторонней поддержкой владельца «Лейкерс» Джини Басса. Он прочно укрепил позиции в качестве одной из опор четырёхстороннего мозгового центра клуба вместе с Бассом и влиятельной парой Курта и Линды Рэмбис.



Эта организация полностью разорвала связи с иконой «Лейкерс» Джерри Уэстом, который имеет законное право претендовать на статус величайшего игрока клуба всех времён, если совместить его игровые достижения с работой во фронт-офисе. Джеймс и его агент Рич Пол, несмотря на весь контроль, который будто бы у них есть, по-прежнему остаются аутсайдерами, когда дела доходят до динамики процессов в высшем руководстве команды. Если Уэста можно было отрезать, будьте уверены, Леброн пойдёт туда же, если больше не сможет поддерживать клуб на топ-уровне», — приводит слова Стейна The Sports Rush со ссылкой на его официальный сайт.

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