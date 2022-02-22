Леброн Джеймс опубликовал фото первой и последней встречи с Майклом Джорданом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав архивную фотографию, демонстрирующую момент его первой встречи с легендой НБА Майклом Джорданом. Леброн также представил снимок последней на данный момент встречи со знаменитым баскетболистом.



«Как это начиналось два десятилетия назад. Как это было два десятилетия спустя», — подписал фотографии и видео Леброн.

Фотографии и видеозапись можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Ранее известный инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации Марк Стейн допустил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» вполне может «порвать» с Леброном Джеймсом, объяснив, почему он так считает.