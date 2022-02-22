Гомельский: не думаю, что хотя бы одна команда Евролиги будет заинтересована в Кантере

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил мнение, что центровой Энес Кантер едва ли заинтересует какую-либо команду, выступающую в Евролиге.



«Кантер не может посещать Турцию. В родной стране он объявлен преступником. Не думаю, что хотя бы одна из команд Евролиги будет заинтересована в таком игроке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. В настоящее время 29-летний турецкий центровой является свободным агентом. Не так давно стало известно, что Кантер номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.



Ранее Гомельский высказался по поводу нынешней роли лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который влияет на решения руководства клуба.

Новость по теме Гомельский: кажется, Леброну командный успех в текущем сезоне не обязателен