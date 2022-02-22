Айзея Томас назвал упущение в рейтинге топ-75 игроков в истории НБА

Разыгрывающий Айзея Томас выразил мнение, что игрок «Бруклин Нетс» точно заслужил попадание в рейтинг 75 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Как Кайри может не быть в рейтинге топ-75?» — написал в своём «твиттере» форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис.

«Он точно входит в топ-50», — прокомментировал пост Томас.



В нынешнем сезоне НБА Ирвинг в 14 матчах в среднем набирал 24,1 очка, совершал 0,6 подбора и отдавал 5,4 результативные передачи. Кайри не может принимать участие в домашних матчах своей команды из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. По местным законам участвовать в таких встречах могут только вакцинированные игроки.



Ранее звёздный экс-баскетболист Аллен Айверсон выразил недоумение в связи с тем, что в рейтинге 75 лучших игроков в истории НБА нет известного в прошлом баскетболиста Трэйси Макгрэди.