Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа на последних секундах в Евролиге
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Монако» — 76:79 (22:19, 22:17, 17:19, 18:21).
«Поздравляю Монако. У нас был шанс, но большую часть матча мы испытывали проблемы в плане реализации бросков. Но когда наконец мы нашли способ забивать, то не смогли собирать подборы на нашем кольце. А это важная составляющая этой игры», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.
Напомним, в составе «Монако» больше всего очков набрал экс-игрок московского ЦСКА, американец Майк Джеймс (25), он же реализовал решающий бросок. У УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал форвард Марио Хезонья (20).
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