Кевин Пангос отреагировал на переход в ЦСКА

29-летний разыгрывающий Кевин Пангос прокомментировал подписание долгосрочного контракта с московским ЦСКА.
«Очень рад возможности присоединиться к такому великому клубу как ЦСКА. Счастлив помочь этой команде выиграть титулы и, в конце концов, достичь главной цели. С нетерпением жду приезда, хочу начать играть «с колёс». Не могу дождаться, когда я и моя семья приедем в Москву», — приводит слова Пангоса пресс-служба армейцев.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Пангос выступал за «Зенит», набирая в среднем 13,5 очка и делал 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги. Кевин был включён в первую символическую пятёрку турнира. По окончании сезона интерес к игроку проявляли сразу несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА. Сам баскетболист, однако, подчёркивал, что хотел бы продолжить карьеру только в НБА. В итоге Пангос подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», но закрепиться в команде у него не получилось.
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