Отец игрока НБА пропал без вести и почти две недели не выходит на связь

Отец центрового «Нью-Йорк Никс» Митчелла Робинсона пропал без вести. Об этом в своём Snapchat рассказал сам игрок. Мужчина не выходит на связь с 11 февраля.
Соответствующее сообщение на своей странице в «Фейсбуке» разместил также шериф округа Эскамбия в Пенсаколе, штат Флорида.
Фото можно посмотреть на официальной странице журналиста Альдера Альмо в «Твиттеере».
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Робинсон в 53 матчах набирал в среднем 8,4 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 0,4 результативные передачи. В прошлом сезоне НБА игрок получил перелом ноги прямо во время матча.
«Никс» в настоящее время занимают 12-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 25 побед в 59 встречах регулярного чемпионата НБА.
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