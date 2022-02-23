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Инсайдер: если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» летом, можно считать, что он ушёл

Инсайдер: если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» летом, можно считать, что он ушёл
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Известный инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер выразил мнение, что едва ли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс останется в калифорнийском клубе, если не продлит контракт с «озёрниками» этим летом.

«Если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» летом, то, думаю, можно считать, что он ушёл», — приводятся слова Фишера на странице обозревателя Ральфа Мэйсона в «Твиттере».

Контракт Джеймса с «Лос-Анджелесом» рассчитан до 2023 года.

Ранее авторитетный инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации Марк Стейн выразил уверенность, что генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка пользуется непоколебимой поддержкой владельца клуба Джини Басса на фоне якобы имеющегося у него конфликта с Леброном Джеймсом.

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Источник: «Лейкерс» порвут с Леброном, если он не сможет поддерживать клуб на топ-уровне
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