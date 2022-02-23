Дрэймонд Грин: надеюсь, что когда-то спортсмены перестанут спорить с тем, что они — тупые

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на мнение, согласно которому многие спортсмены не отличаются большими умственными способностями.



«Я надеюсь, что когда-нибудь спортсмены перестанут спорить с тем, что они — тупые. Ведь всё действительно так. Мы занимаемся бизнесом, хотя 90% из нас в нём не разбираются. И при этом мы имеем наглость злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены тупые», — написал Грин в своём «твиттере».



«Однако нет ничего забавнее болвана, который думает, что всякий спортсмен тупой», — добавил позже Дрэймонд.



Ранее сообщалось, что воры вторглись в дом Дрэймонда во время поездки игрока на Супербоул НФЛ 2022 года. Супербоул проходил в Инглвуде 13 февраля. Дом Грина также находится в этом районе.

Новость по теме Дом Дрэймонда Грина ограбили во время Супербоула. Названа сумма ущерба