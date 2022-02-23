Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин: надеюсь, что когда-то спортсмены перестанут спорить с тем, что они — тупые

Дрэймонд Грин: надеюсь, что когда-то спортсмены перестанут спорить с тем, что они — тупые
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на мнение, согласно которому многие спортсмены не отличаются большими умственными способностями.

«Я надеюсь, что когда-нибудь спортсмены перестанут спорить с тем, что они — тупые. Ведь всё действительно так. Мы занимаемся бизнесом, хотя 90% из нас в нём не разбираются. И при этом мы имеем наглость злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены тупые», — написал Грин в своём «твиттере».

«Однако нет ничего забавнее болвана, который думает, что всякий спортсмен тупой», — добавил позже Дрэймонд.

Ранее сообщалось, что воры вторглись в дом Дрэймонда во время поездки игрока на Супербоул НФЛ 2022 года. Супербоул проходил в Инглвуде 13 февраля. Дом Грина также находится в этом районе.

Новость по теме
Дом Дрэймонда Грина ограбили во время Супербоула. Названа сумма ущерба
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022