Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс опубликовал совместное фото с Кармело Энтони, Крисом Полом и Дуэйном Уэйдом

Леброн Джеймс опубликовал совместное фото с Кармело Энтони, Крисом Полом и Дуэйном Уэйдом
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместную фотографию с одноклубником Кармело Энтони, разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом и трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом. Снимок был сделан во время церемонии чествования 75 величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Братья – в топ-75. Вот это да! Люблю вас, парни», – подписал фото Леброн.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Ране известный инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер выразил мнение, что Леброн вряд ли останется в «Лос-Анджелесе», если не продлит контракт с клубом уже этим летом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022