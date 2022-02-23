Леброн Джеймс опубликовал совместное фото с Кармело Энтони, Крисом Полом и Дуэйном Уэйдом
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместную фотографию с одноклубником Кармело Энтони, разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом и трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом. Снимок был сделан во время церемонии чествования 75 величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
Братья – в топ-75. Вот это да! Люблю вас, парни», – подписал фото Леброн.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».
Ране известный инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер выразил мнение, что Леброн вряд ли останется в «Лос-Анджелесе», если не продлит контракт с клубом уже этим летом.
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