Леброн Джеймс опубликовал совместное фото с Кармело Энтони, Крисом Полом и Дуэйном Уэйдом

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместную фотографию с одноклубником Кармело Энтони, разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом и трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом. Снимок был сделан во время церемонии чествования 75 величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



Братья – в топ-75. Вот это да! Люблю вас, парни», – подписал фото Леброн.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Ране известный инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер выразил мнение, что Леброн вряд ли останется в «Лос-Анджелесе», если не продлит контракт с клубом уже этим летом.