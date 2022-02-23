Агент Пангоса ответил, правда ли, что игрок получил контракт на $ 6 млн в ЦСКА

Агент новичка ЦСКА Кевина Пангоса Обрад Фимич рассказал, как проходили переговоры армейцев с его клиентом.
«ЦСКА очень хотел подписать игрока летом, но Кевин чётко и корректно дал понять, что рассматривает варианты только с клубами НБА. Переговоры, по сути, так и не начинались. Примерно 10-12 дней назад ЦСКА вновь обратился к Пангосу. Мы начали вести диалог, который был нелёгким и небыстрым. Нам необходимо было уложиться до дедлайна Евролиги по заявке новых игроков (23 февраля). Поэтому до последнего момента сохранялся риск, что договориться в итоге не получится.
Но, к счастью, обе стороны пошли на определённые уступки, и Кевин подписал контракт с ЦСКА. Он рад вернуться в Европу и постарается принести успех своей новой команде. В Москве у него будут все возможности выигрывать титулы», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».
Агент также рассказал, что не может раскрывать финансовую сторону контракта, подчеркнув при этом, что слухи об окладе в $ 6 млн за 2,5 года не соответствуют действительности:
«Это неверная информация».
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