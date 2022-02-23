Бывший игрок НБА баллотируется в Конгресс США с целью сместить «глобалистку»

Бывший игрок НБА Ройс Уайт принял решение баллотироваться в Конгресс США, чтобы сместить Ильхан Омар, которую он называет «глобалисткой».

Уайт является постоянным гостем онлайн-шоу бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона. В прошлом году Бэннон был арестован по обвинению в неуважении к американскому конгрессу за отказ в даче показаний по делу о штурме Капитолия.

Уайт живёт с тревожным расстройством. Он играл в баскетбол в университете Миннесоты, а затем перевёлся в университет штата Айова. В 2012 году он был задрафтован командой «Хьюстон Рокетс», но играл в НБА недолго. Уайт открыто обсуждал свой опыт с тревожным расстройством и стал откровенным критиком подхода НБА к психическому здоровью.