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Скотти Пиппен не приехал на церемонию 75-летия НБА из-за присутствия Майкла Джордана

Скотти Пиппен не приехал на церемонию 75-летия НБА из-за присутствия Майкла Джордана
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Появилась информация о том, что член Зала славы, легендарный баскетболист не стал приезжать в Кливленд на церемонию 75-летия НБА из-за того, что на ней присутствовал Майкл Джордан, с которым они враждуют.

«Поступают сообщения, что Пиппен не появился на церемонию 75-летия НБА, потому что не хотел встречаться с Джорданом», — написал в «Твиттере» Лорд Зито.

Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.

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