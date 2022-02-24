Шакил О'Нил: немного завидую Леброну Джеймсу
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я немного завидую Леброну, и позвольте мне сказать вам почему. Мы все участвуем в разговоре о величайшем из всех времён. Лучшие стрелки, самые доминирующие игроки… Но я бы хотел, чтобы моё имя было в разговоре о величайших всех времён. Я не участвую в этом разговоре, а он участвует. Коби Брайант — да, Майкл Джордан — да.
Я постоянно спрашиваю людей: когда он обойдёт Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, что вы скажете о Леброне Джеймсе? Является ли он лучшим игроком всех времён, одним из лучших игроков? Но я также хотел бы быть в том положении, когда я номер один», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.
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