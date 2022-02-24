Кемба Уокер не будет играть за «Нью-Йорк» до конца сезона

Стало известно, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Кемба Уокер не станет принимать участие в матчах команды в этом сезоне.

«Мы полностью поддерживаем решение Кембы Уокера прекратить все тренировки до конца сезона и использовать это время для подготовки к следующему сезону. Его долгосрочный успех на площадке остается для нас главным приоритетом», — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Уокер отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.

Кемба перешёл в «Нью-Йорк» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.