Кемба Уокер не будет играть за «Нью-Йорк» до конца сезона
Поделиться
Стало известно, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Кемба Уокер не станет принимать участие в матчах команды в этом сезоне.
«Мы полностью поддерживаем решение Кембы Уокера прекратить все тренировки до конца сезона и использовать это время для подготовки к следующему сезону. Его долгосрочный успех на площадке остается для нас главным приоритетом», — говорится в заявлении клуба.
В нынешнем сезоне Уокер отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.
Кемба перешёл в «Нью-Йорк» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
10:15
-
09:17
-
00:26
- 23 февраля 2022
-
23:39
-
22:44
-
21:58
-
20:51
-
19:45
-
18:29
-
17:32
-
16:58
-
16:23
-
15:34
-
14:36
-
13:43
-
12:53
-
11:53
-
10:55
-
10:50
-
10:39
-
10:30
-
10:01
-
09:18
-
00:52
-
00:00
- 22 февраля 2022
-
22:35
-
21:53
-
20:47
-
19:49
-
18:30
-
18:00
-
17:17
-
16:41
-
15:47
-
14:49
Партнерский контент